قنصل عام السعودية يزور ميناء الإسكندرية (صور)

زار مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الخميس، ميناء الإسكندرية.

واستعرض المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريق تاريخ الميناء والخطة التطويرية لربط الميناء بموانيء البحري المتوسط والموانيء الأفريقية.

كان في استقبال قنصل عام السعودية بالإسكندرية اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، والعميد منصور بريك مدير المكتب الفني، واللواء عمرو عبد الرازق مدير العلاقات العامة، ورافق مروة الجبوري، مدير مكتب القنصل العام وطلعت نجيم نائب رئيس مراسم القنصلية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

في سياق آخر، استقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان القنصل الفخري للجمهورية الإيطالية ومدير المركز الثقافي الإيطالي ماريو دي باسكوالي بمقر القنصلية السعودية في الإسكندرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تجمع البلدين وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما استعرض دي باسكوالي أبرز أنشطة المركز الثقافي الإيطالي، كما تم بحث اوجه التعاون الممكنه.