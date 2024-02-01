رئيس جامعة المنوفية يناقش رسالة ماجستير بـ"الكبد القومى" عن مضاعفات جراحات استئصال رأس البنكرياس

ناقش الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام، رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومى تحت عنوان "المضاعفات بعد إجراء جراحة استئصال راس البنكرياس والاثنى عشر طبقا لتصنيف كلافين ديندو المعدل" المقدمة من الطبيب احمد نصر جلهوم للحصول على درجة الماجستير في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد المجيد عميد المعهد والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل المعهد والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس .

كشف الدكتور أحمدالقاصد، عن مدى أهمية موضوع الدراسة وتناولها لجانب مهم وحيوي يستهدف الوصول إلي أفضل النتائج بعد إجراء الجراحات الدقيقة ، ويواكب أحدث الطرق العلاجية المتطورة.

كما أشاد القاصد بجهود شباب الأطباء ونشاطهم العلمي المتميز، الذي يعد عاملا هاما في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوصول إلى منظومة صحية راقيةومتطورة مؤكدا أن جامعةالمنوفية تدعم البحث العلمي والباحثين في جميع المجالات إيمانا منها بأهمية البحث العلمي في النهوض بالمجتمع والدولة .

هذا وقد ناقشت الرسالة مضاعفات استئصال البنكرياس والاثني عشر بعد الجراحة التي تعد الخيار الجراحي الرئيس في حالات أورام البنكرياس وأورام الاثنى عشر والأورام الأخرى الموجودة في رأس البنكرياس والمنطقةالمحيطة بامبولة فاتار.

وقد تم إجراء البحث علي ٤٠٤ من المرضى الذين خضعوا لهذه الجراحات بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية علي مدار ١٠ سنوات ،وتم مقارنة النتائج بنتائج مراكز جراحيه اخرى حول العالم وفي مصر بناء على النظام الموحد للتصنيف كلافين دندو وبناء على تعريف ثابت وموحد لكل مضاعفه وهو تعريف المجتمع الدولى لجراحة البنكرياس . وأكدت الدراسة أن معهد الكبد القومي يحظى بنتائج جيدة مقارنه بباقي المراكز الجراحية الأخري.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أحمد القاصد استاذ الجراحة العامة ورئيس جامعة المنوفية والدكتور هشام عبد الدايم استاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وعميد المعهد السابق والدكتور عمرو مصطفى أستاذ ورئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي.

كما ضمت لجنة الإشراف الدكتور عمرو مصطفى والدكتور محمد طه بدوى أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي والدكتور يحيى فايد مدرس جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي.

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