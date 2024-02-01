السبت المقبل.. "الشراء الموحد" تعلن تفاصيل التعاون مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية

تعتزم هيئة الشراء الموحد و" الهدي لمستلزمات المعامل الطبية"، الإعلان عن تفاصيل تعاونهما مع 5 شركات عالمية لتوطين الصناعات الطبية في مصر، وذلك في مؤتمر موسع سيعقد يوم السبت المقبل بحضور ممثلين دبلوماسيين من سفارات تلك الكيانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية بمواصفات وجودة عالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بما يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وكشف عن أن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات محلية وعالمية للعمل علي نقل التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات الطبية الي السوق المصرية عبر شراكات حقيقية تضمن تحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الصناعية.

وأشار زيدان إلى التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالاهتمام بملف توطين الصناعات الطبية في السوق المصرية وإزالة اي عقبات قد تعرقل التقدم نحو تحقيق ذلك الهدف.

وأكد الدكتور السعيد حسن ,ان أهمية الاستمرار في تحقيق خطوات متقدمة علي مستوي توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، عبر التعاون الاستراتيجي مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل نجاح المرحلة الأولى من خطة توطين الصناعات الطبية التي ترعاها هيئة الشراء الموحد لتعزيز و توطين الصناعات الطبيه في مجالات المعامل والفحوصات التشخيصية بالإضافة الى كافة منتجات مكافحة العدوى بالاشتراك مع مجموعه من الشركات العالميه ذات الخبرة.

وأشاد باتجاه الدولة والقيادة السياسية إلي تحفيز الاستثمارات في مجالات المستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة، فضلا عن إمكانية التصدير الى العديد من الأسواق وعلي راسها الدول الافريقية.

ومن جهته، قال العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد: “إن مصر سوق كبيرة للغاية وبها العديد من الفرص في مجالات الصناعات الطبية والدوائية”.

واستطرد حديثه قائلًا: “إن تنفيذ شراكات بين مستثمرين محليين وكيانات عالمية لانشاء مصانع في مصر يعمل علي توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الطبية”، كما يساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية وتوفير المستلزمات الطبية الحيوية بأسعار مناسبة، مما يعمل علي تطوير منظومة الرعاية الصحية ويعود بالفائدة على المجتمع المصري.