"الداخلية" تعتمد قرارًا بتعيين 8 مشايخ بلد جدد لقرى كفرالشيخ

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، علي قرار الإدارة العامة للشئون الإدارية برئاسة اللواء أحمد عيده مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية، إدارة العمد والمشايخ، وتم إخطار اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، لتنفيذ القرار وتسليمه ، لإدارة العمد والمشايخ، بتعيين عدد 8 مشايخ لعدد من القري ب5 مراكز، وهم: “عوض إسماعيل علي عزام ،شيخ بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ، عبدالونيس عبدالمجيد بركة شيخ بقرية الوزارية مركز الرياض، فوزي كمال دغيدي، شيخ بقرية منشأة المصري مركز سيدي سالم، خيري حامد مبروك عبدالله شيخ بقرية العاقولة مركز الرياض، صبري معروف سالم شيخ بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا، محمد حمزة القناوي شيخ بقرية حاذق مركز بيلا”.

كما شمل القرار، تعيين: “إبراهيم عبدالباسط عباس شيخاً لقرية دقميرة، مركز كفر الشيخ، إبراهيم رجب نصر، شيخًا بقرية الابعادية الروضة، مركز كفر الشيخ”.