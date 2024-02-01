القاهرة الإخبارية: الاحتلال ما زال يفخخ المربعات السكنية بخان يونس ويحاصر المستشفيات

كشف بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، عن آخر التطورات في قطاع غزة، قائلا: المواطنون اكتشفوا جثثا لمجموعة من الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إحدى ساحات وسط مدينة غزة أثناء محاولتهم للحصول على التقاط إشارات للاتصال بذويهم وأقاربهم في المحافظات الأخرى.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه حينما قامت المسيرة الإسرائيلية بإطلاق الرصاص صوب هذه المجموعات من المواطنين مما أدى إلى استشهادهم على الفور، ولا يزال يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة بشكل عام ويشن غاراته باتجاه كل المحافظات في القطاع.

وأشار إلى أنه قبل قليل كان هناك عدة غارات طالت المحافظة الوسطى بالإضافة للغارات المتتالية على محافظة خان يونس، لافتا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة تفخيخ المربعات السكنية وتفجيرها حتى هذه اللحظة قام بتفجير عدد من المربعات السكنية على مدار الأيام الأخيرة.

وأكد أن قوات الاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر في خان يونس ومستشفى مجمع ناصر الطبي التي باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية جراء توقفها الشبه التام عن العمل جراء هذه المحاصرة.