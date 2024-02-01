الأونروا: السيولة المالية تكفينا حتى نهاية شهر فبراير ومن دون تمويل سنضطر لتعليق عملنا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن السيولة المالية تكفينا حتى نهاية شهر فبراير ومن دون تمويل سنضطر لتعليق عملنا.

وأضافت الأونروا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن قرار وقف تمويل الوكالة صدم اللاجئين الذين يعتبرونه عقابا جماعيا لهم.

وأوضحت الوكالة، بأن بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا ليست من أكبر الداعمين للوكالة لكننا نأمل أن تسد العجز الحاصل عن وقف التمويل.



وأشارت الوكالة، الي إن قرار وقف التمويل بمثابة ضربة قاضية للاجئين الأكثر احتياجا للدعم تحت ذريعة ادعاءات "إسرائيلية"، مشيرة إلي أنها ستوقف عملياتها في المنطقة كلها وليس في غزة وحدها بحلول نهاية فبراير إذا استمر تعليق التمويل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في حرب الإبادة التي تقودها القوات الإسرائيلية، ويفرض حصار شديد علي قطاع غزة.