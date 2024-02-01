محافظ مطروح يفتتح محطة الرفع الرئيسية رقم 2 لمشروع الصرف الصحي بسيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، محطة الرفع الرئيسية رقم 2 لمشروع الصرف الصحي بسيوة، حيث يبدأ تشغيل أول شبكة صرف صحى بسيوة.

وجاء ذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، و محمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندسة معالى أحمد سلامة مدير أعمال تنفيذ المحطة، وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

وأوضح المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات، أن محطة الرفع الرئيسية رقم 2 بسيوة تعتبر ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينه سيوة الذي يتكون من 16 محطة، ورفع محطة معالجة ثنائية بطاقة 18 ألف م٢ / يوم، بشبكات انحدار بطول 100 كيلو متر، حيث تخدم شبكات محطة الرفع نحو 40% من المدينة منها منطقه السوق ومنطقة أبو الليف ومنطقه السلام وتستقبل صرف محطات الرفع الفرعية رقم 3 بمنطقة سيدي رحيم ومحطة رقم4 منطقة أغورمي ومحطة رقم 10 بمنطقة الكيلو 3 ومحطة رقم 11 بمنطقة الطبول، ومحطة رقم 16 منطقة أبو بكر الصديق، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 85 مليون جنيها.

وأضاف أن المحطة تتكون من عنبر التشغيل و بيارة تجميع بسعة 240 مترا وتحتوى على 4 وحدات رفع تصرف 74 لتر/ثانية، وكذلك مبنى المولدات ويحتوى على وحدة توليد كهرباء قدرة 250 كيلووات و2 خزان وقود سعة 13 ألف لتر، بالإضافة إلى مبانى المخزن، والمحولات، المطرقة المائية ومبني منظومة الدفاع المدنىوانذار الحريق، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 27 كيلو متر وخط طرد من البولى اثيلين عالى الكثافة قطر 500مم وطول 5 آلاف و174 مترا طوليا لنقل المياه من المحطة إلى المدخل والمصافي بمحطة المعالجة.

هذا وقد هنأ محافظ مطروح أهالي واحة سيوة بهذا الافتتاح الهام وبدء تشغيل أول شبكة صرف صحى بالواحة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالى الواحة.