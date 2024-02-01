فيديو.. أمريكي يقطع رأس والده انتقاما من بايدن

اعتقلت الشرطة الامريكية الشاب جاستن موهن من ولاية بنسلفانيا بعد اقدامه على قتل والده الذي يبلغ من العمر 68 عاما الموظف في الحكومة الفيدرالية.

وعرض رأسه مقطوعة في فيديو على منصة "يوتيوب" اعتراضا على سياسات الرئيس جون بايدن الذي دعاه الى التنازل عن عرشه.

ووفقا لتقرير عرضته قناة "العربية"، قال جاستن موهن: "إن نظام بايدن الخائن يريد ارسال الجيش الامريكي الى الخارج للقتال من اجل اوكرانيا والموت في شتاء روسيا".

ودعا الشاب ايضا أقارب الموظفين الفيدراليين الى قتلهم ، وعرض مكافأة قدرها مليون دولار للقيام بذلك، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "كريستوفر راي" ملقيا باللوم على الحكومة الفيدرالية، فيما وصفه "استيقاظ الغوغاء"و "جيش الطابور الخامس من المهاجرين غير الشرعيين" الذي يتسلل عبر الحدود الذين زعم أنهم يدمرون الولايات المتحدة، فيما أعتقلت شرطة ولاية بنسلفانيا الشاب

واعتقل موهن يوم الثلاثاء، على بعد ساعتين من منزله في فورت إنديانا بولاية بنسلفانيا