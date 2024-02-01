ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بشنغهاي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في تدشين الاتحاد العالمي للتعليم الرقمي،  وذلك أمس الأربعاء 31 يناير ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم الرقمي، والمنعقد في شنغهاي في الصين  والذي شاركت فيه جامعة قناة السويس، ممثلا لجمهورية مصر العربية بوفد رسمي برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور حسن رجب أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة ومدير معهد كنفوشيوس.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة من وزارة التعليم الصينية، وبمشاركة أكثر من 800 شخصية من علماء العالم،  والذين ينتمون إلى أكثر من 150 دولة  حيث تم التباحث علي مدى يومين حول مستقبل التعليم الرقمي، الذي  اعتمد عليه العالم في العملية التعليمية بعد ظهور جائحة كورونا.

كما تم مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم، خاصة في الدول النامية، حيث توصل المنتدى إلي إنشاء هذا الاتحاد؛ ليكون بمثابة آلية للتطوير والتفعيل وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية بصورة أعم وأشمل بين دول العالم.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بمدينة شنغهاي الصينية شارك به
وزارة التعليم الصينية ولجنتها الوطنية لليونسكو، والحكومة الشعبية لبلدية شانغهاي.

يعقد المؤتمر تحت شعار "التعليم الرقمي: التطبيق والمشاركة والابتكار"، ويركز على قضايا مثل محو الأمية الرقمية للمعلمين، ورقمنة التعليم، والأخلاقيات الرقمية، والحوكمة الرقمية في التعليم.

هذا ومن المقرر أن يصدر المؤتمر مؤشر تطوير التعليم الرقمي العالمي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير عن التعليم الذكي في الصين.

التعليم الرقمي الاتحاد العالمي الدكتور ناصر مندور العملية التعليمية المنتدى العالمي للتعليم