رئيس جامعة قناة السويس يشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بشنغهاي

شارك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في تدشين الاتحاد العالمي للتعليم الرقمي، وذلك أمس الأربعاء 31 يناير ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم الرقمي، والمنعقد في شنغهاي في الصين والذي شاركت فيه جامعة قناة السويس، ممثلا لجمهورية مصر العربية بوفد رسمي برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور حسن رجب أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة ومدير معهد كنفوشيوس.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة من وزارة التعليم الصينية، وبمشاركة أكثر من 800 شخصية من علماء العالم، والذين ينتمون إلى أكثر من 150 دولة حيث تم التباحث علي مدى يومين حول مستقبل التعليم الرقمي، الذي اعتمد عليه العالم في العملية التعليمية بعد ظهور جائحة كورونا.

كما تم مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم، خاصة في الدول النامية، حيث توصل المنتدى إلي إنشاء هذا الاتحاد؛ ليكون بمثابة آلية للتطوير والتفعيل وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية بصورة أعم وأشمل بين دول العالم.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بمدينة شنغهاي الصينية شارك به

وزارة التعليم الصينية ولجنتها الوطنية لليونسكو، والحكومة الشعبية لبلدية شانغهاي.

يعقد المؤتمر تحت شعار "التعليم الرقمي: التطبيق والمشاركة والابتكار"، ويركز على قضايا مثل محو الأمية الرقمية للمعلمين، ورقمنة التعليم، والأخلاقيات الرقمية، والحوكمة الرقمية في التعليم.

هذا ومن المقرر أن يصدر المؤتمر مؤشر تطوير التعليم الرقمي العالمي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير عن التعليم الذكي في الصين.