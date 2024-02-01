معرض الكتاب.. مصطفى زمزم: "حياة كريمة" وفرت خدمات كثيرة للريف المصري

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «بناء الشخصية المصرية في حياة كريمة» بالقاعة الرئيسية "قاعة حسن سليم".

وشارك في الندوة الدكتور عمرو سليمان المدير التنفيذي والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اللواء الدكتور محمد الهمشري أمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، ومروة حافظ رئيس مؤسسة أنا مصراوية، وأدارت الندوة الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

وقال الدكتور مصطفى زمزم: “يعتبر بناء الإنسان هو أهم شيء في الحياة، ومن أهم المبادرات التي اقيمت مبادرة في بناء مصر الحديثة، هي حياة كريمة لتطوير الريف المصري"، مشيرًا إلى أن المناطق العشوائية لم يكن بها مسكن ملائم ولا بيئة ملائمة للحياة وعدم الاهتمام بالتعليم، وكل هذا كان ينتج عنه هجرة البعض بشكل مستمر إلى العواصم،وإذا ارجعنا لأصل الموضوع سنجد أننا لو استطعنا توفير خدمات كثيرة مفيدة للريف المصري، ستتحسن سبل الحياة هناك، وسوف نستطيع إخراج نماذج جيدة وعلماء من الريف، فطالما استطعنا توفير احتياجات المجتمع، كتطوير التعليم والبنية التحتية، وهذا ما تسعى إليه المبادرة، والتى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وسوف تنطلق المرحلة الثانية لتشمل قرى في محافظات أخرى.

وأضاف: "أصبح لدينا 12 جامعة رائدة في أعمال الطاقة النووية وأصبح لدينا جامعات تكنولوجية كثيرة، وأصبح خريج هذه الجامعات التكنولوجية بيتم طلبه في الخارج بشكل مدهش، وهنا نستطيع الاستفادة من أشياء كثيرة كتشغيل العملة الصعبة، وتم إطلاق مبادرات كثيرة لدعم الشباب داخل هذه الجامعات وبيتم تدريبهم بشكل جيد ليتناسبوا مع سوق العمل.

وأشار «زمزم» إلى أنه قبل مبادرة حياة كريمة كنا وصلنا إلى مرحلة خطيرة لم يكن يوجد بها أي نوع من التخطيط، ولكن بعد تنفيذ حياة كريمة أصبح لدى قاطني الريف المصري عدالة اجتماعية وتمكين اقتصادي حقيقي، لافتا إلى وجود قادة الرأي والفكر داخل هذه القرى والذين لهم تأثير قوي ووجودهم نقلة كبيرة لبناء الشخصية المصرية، وقد بدأت العديد من الوزارات إطلاق ندوات وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية داخل القرى على مدار السنة.

وأكد زمزم أن الخطط التي يتم تنفيذها جيدة للغاية، ولكن لابد أن نعتمد على أنفسنا، ونعمل على تمكين الأُسر في المشروعات الزراعية والبرامج التوعوية، فنحنا نمتلك قدرات إذا استطعنا تشغيلها بشكل جيد، فستغير من سلوكياتنا وسيتم بناء قيم متحضرة، ورؤيتنا للشخصية المصرية ستختلف للغاية، ولن يتم كل ذلك إلا بتمكين اقتصادي قوي، وذلك سيساعد على بناء الشخصية المصرية التي يتم العمل عليها حاليا.