بوريل: لا تزال حرب روسيا ضد أوكرانيا أكبر تهديد لأوروبا

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم الخميس أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تشكل التهديد الأكبر للأمن الأوروبي.

وأوضح بوريل "اليوم، سيركز الزعماء على القضية الأوكرانية، وأريد أن أؤكد أن حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أكبر تهديد للأمن الأوروبي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف "لقد مر ما يقرب من عامين منذ أن شنت روسيا هذه الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا، على استعداد لتدمير البلاد وتقسيمها، مؤكدا على أن أوروبا تدرك أن أوكرانيا لن تفعل ذلك، يمكننا وينبغي علينا أن نفعل المزيد لدعم أوكرانيا وأكرر - هذا هو أكبر تهديد للأمن الأوروبي. إذا لم نفعل ذلك، فسوف ندفع ثمنًا أعلى".

وأضاف بوريل أنه يعتزم إبلاغ قادة الاتحاد الأوروبي بالوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا وتقديم اقتراح لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال إنشاء صندوق مساعدة أوكراني داخل مرفق السلام الأوروبي.

وتابع "سأحثهم على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لأنه لم يعد هناك وقت وعلينا أن نزيد دعمنا العسكري لأوكرانيا خلال الشهر المقبل.