ممثلو 50 دولة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن يزورون العاصمة الإدارية (صور)

نظمت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، زيارة للمتسابقين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، في إطار تعريف المتسابقين من50 دولة مختلفة بما يحدث علي أرض مصر من إنجازات.

ممثلو 50 دولة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم يزورون العاصمة الإدارية

زار المتسابقون من حملة القرآن الكريم والمبتهلون الدينيون والمداحون لرسول الله صلي الله عليه وسلم العاصمة الإدارية الجديدة، في جولة برئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

شملت الجولة مركز مصر الثقافي الإسلامي، وقام ممثلوا الـ 50 دولة بالصلاة داخل المسجد مبدين فخرهم بما يحدث علي أرض مصر من إنجازات، مؤكدين أن بناة الأهرام ليس من الصعب عليهم بناء مدن جديدة بهذه العظمة.

كما زار المتسابقون دار القرآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم مجموعة من الغرف في كل غرفة جزء من القرآن الكريم مكتوبا علي قطع من الرخام، وحرص المتسابقون علي قراءة القرآن بالترتيل خلال الزيارة، مؤكدين أن هذا المكان العظيم يعز القرآن الكريم، ومن أقام هذا المكان سوف يعزه الله - قاصدون رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

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