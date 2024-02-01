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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة منخفض جوي على البلاد

صور الاقمار الصناعية
صور الاقمار الصناعية
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كشفت هيئة الارصاد الجوية أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن معظم أنحاء البلاد لاتزال تحت سيطرة منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة صباحا ومساءً علي كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة علي مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل الي القاهرة وشمال الصعيد خفيفة.

واشارت الارصاد إلى أن هذه الأجواء تستمر على مدار اليوم.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 للعظمى 8 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 8 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 19  للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 15 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد 17 العظمي والصغرى 8  درجة .

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الارصاد صور للاقمار الصناعية منخفض جوي