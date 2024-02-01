الاختبار الطبي يحسم مشاركة رضا سليم في تدريبات الأهلي

يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي لاختبار طبي اليوم الخميس لحسم مصيره من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد إنتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب خوض المعسكر الخارجي في الإمارات.

ويحسم الاختبار الطبي موقف رضا سليم من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة بكسر في الترقوة خلال مشاركته مع الأهلي في الدوري الأفريقي.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية، اليوم الخميس، عقب نهاية فترة الراحة عقب العودة من الإمارات.

وكان الأهلي خاض معسكرا مغلقا الأسبوع الماضي، في الإمارات لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي، وحتا الإماراتي

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.