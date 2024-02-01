محافظ بني سويف يشهد استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، استلام دفعة جديدة من معدات النظافة لدعم منظومة النظافة بمركزي ببا والفشن، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/ 2024، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومدحت صلاح رئيس مركز ببا.

وأكد المحافظ، تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل بإستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والحيلولة دون هدر الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى المحافظة تسعى جاهدة لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بجميع المراكز والمدن من خلال خطة متكاملة تشمل عدة محاور أهمها تكثيف حملات النظافة بصفة يومية، وتحسين وتطوير المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية للمخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية من التنمية المحلية والبيئة والتخطيط.

من جانبه، أشار السكرتير العام المساعد، إلى أنه تم اليوم، توريد واستلام 3مكنسات لرفع أتربة الشوارع وقطع غيار لمركزي ببا والفشن، لدعم المنظومة ضمن الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية والتي تشمل أيضًا العديد والعديد من أدوات ومعدات النظافة، وصناديق وحاويات النظافة ورفع كفاء وتطوير المعدات الحالية.

وأضاف مدير التخطيط، أنه سبق توريد مكنسة آلية لمركز الواسطى، و3 لوادر مفصلي سعة 2م3، و4 سيارات مكبس حمولة 20طن، 2سيارة مكبس حمولة 10طن، وسيارة سلم كهربائي، وذلك بإجمالي مبلغ 62 مليون و240 جنيهًا لتطوير المنظومة بمدن ومراكز المحافظة السبعة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024.