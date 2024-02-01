بعد انطلاق دورتها الخامسة.. كل ما تريد معرفته عن جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول؟

حرصت "البوابة نيوز" على تقديم التفاصيل الكاملة لجائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول، بعد إعلان أمانة الجائزة انطلاق دورتها الخامسة لعام 2024، والتى تأتى فى ذكرى ميلاد خيرى شلبى السادسة والثمانين فى 31 يناير من كل عام.

وتستهدف الجائزة تقديم الوجوه الابداعية الجديدة فى عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائى الأول.

وتشترط جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية. ولا يشترط حدا أقصى للسن.

جدول أعمال جائزة خيري شلبي:

• بداية التقديم للجائزة من اليوم 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2024.

• إعلان القائمة الطويلة للجائزة 1 يوليو 2024.

• إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2024 تزامنا مع ذكرى ميلاد إيمان خيري مؤسسة الجائزة.

• إعلان الفائز 9 سبتمبر 2024 تزامنا مع ذكرى وفاة الأديب الكبير خيري شلبي.

ترسل الأعمال بصيغة word أو pdf على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: Khairy.shalaby@gmail.com ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية، وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو إلكتروني سواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2024.