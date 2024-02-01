بوريل: قطع تمويل الأونروا يعني عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني

قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن قطع تمويل الأونروا يعني عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي وقت سابق،أعلنت تسع دول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( أونروا)، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.

قرارات الدول التسع جاءت ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا، رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري.

وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة.