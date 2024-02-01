بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية "المرحلة الثانية".

وجاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة، ورؤساء عدد من أحياء المحافظة.

وتابع محافظ الجيزة خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، فى إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجارى العمل فيه بدءًا من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 2 كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات فى الاتجاه الواحد.

ووجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضارى اللائق.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة فى أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتى يأتى على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التى تحقق عوامل الاستدامة وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالى أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.