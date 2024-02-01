وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حجر أساس محطة تأهيل إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة محطة مياه الشرب بجبل الدكرور بمدينة سيوة، يرافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ومديرى الأجهزة المعنية.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها المحافظ للواحة؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن المحطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم بتكلفة نحو 35 مليون جنيه لتغطي خدمة نحو 66% من سيوة، ويستغرق إنشائها نحو ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر أبريل القادم، وذلك بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب والاستهلاك الآدمى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه يجرى أيضا إنشاء محطة تنقية المياه وإزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة أم الصغير بطاقة ألف متر مكعب في اليوم وبتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل القادم.

محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تأهيل إزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

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