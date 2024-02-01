محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ129 حالة تعد ومتغير مكاني خلال الموجة الــ22

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 129 حالة تعدى على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ (22) والتى انطلقت يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي.

وجاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.

ويذكر أن الموجه الــ22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل:

- المرحلة الأولي بدأت عملها يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري.

- المرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم.

- أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024 .