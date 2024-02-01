معرض الكتاب.. إصدارات بجناح قصور الثقافة بجنيه واحد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عددات كبيرا من الاصدارت من خلال جناحها الخاص بالمعرض في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والأدبية وغيرها.

وتتنوع الاصدارات في جناح قصور الثقافة من خلال اصدارات سلاسل النشر التابعة لقصور الثقافة فتقدم عددا كبيرا من اصداراتها عن عميد الادب العربي طه حسين ، الى جانب كتاب البخلاء للجاحظ ، ورموز الفكر والعلم والنقد في مصر العالمان سليمان العطار ومحمود على مكي والتراث الشعبي لسعيد المصري الى جانب مختارت قصصية لشباب المترجمين وغيرها .

وتقدم قصور الثقافة هذا العام اصداراتها بأسعار زهيدة في متناول جميع الطبقات تحارب من خلالها غلاء الأسعار حيث تصل بعض الاصدارات في الجناح الى جنيه واحد فقط وهي الخاصة بالنشر الإقليمي بقصور الثقافة وهناك بعض الكتب الأخرى القيمة التي لا تتعدى العشرون جنيها.