طلاب جامعة الملك سلمان الدولية ينظمون زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية زيارة لطلابها، وذلك بتوجيهات من الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، بهدف مشاركة الطلاب في هذا الملتقى الفكري والثقافي وفتح افاق التطلع لثقل مهاراتهم البحثية والعلمية.

وخلال الزيارة قام الطلاب بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية وجناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية وكذلك قاموا بزيارة العديد من دور النشر المختلفة وشاركوا في اختيار مجموعة من الكتب العلمية كلا في تخصصه.

وتحرص جامعة الملك سلمان الدولية تحرص دائما على ان يكون للفرق الطلابية دور هام في مثل هذه المناسبات حيث شارك بجوار القيادات الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس من الحضور في تنظيم الزيارة فريق سفراء جامعة الملك سلمان الدولية وفريق ساك سلمان.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سعد حسين، أن زيارة طلاب الجامعة للمعرض تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، ومشاركة الجامعة في مختلف الفعاليات والأحداث الثقافية الهامة.

IMG-20240201-WA0018