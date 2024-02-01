بحضور وزراء وفنانين وشخصيات عامة.. احتفالية لمؤسسة راعي مصر بقصر عابدين غدا

من منطلق حرص مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم جهود الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعقد المؤسسة احتفالية كبري تحت عنوان "حكاية راعي مصر "غدا الجمعة بقصر عابدين بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي ووزير الزراعة السيد القصير وعدد من كبير الفنانين ورؤساء بنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة -خلال الاحتفالية - عن انجازاتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر وذلك بالتعاون مع شركاءها من الوزارات والشركات والبنوك كما ستستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام ٢٠٢٤ لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة.

وفي إطار حرص المؤسسة على تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز التعاون مع شركاء الخير سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين راعي مصر ومؤسسات البنك التجاري الدولي (Cib) وشركة الأمير ومؤسسة أرمانيوس.