بالصور.. يحيى الفخراني يواصل تصوير "عتبات البهجة" استعدادا لعرضه في رمضان

يواصل فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" التصوير، إستعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني 2024، حيث طرحت الشركة المنتجة عددًا من الصور الخاصة بكواليس العمل.

ينتمي مسلسل "عتبات البهجة" إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، مراد فكري، سيناريو وحوار مدحت العدل ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

والجدير بالذكر أن يعود الفنان يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى، بعد غياب استمر عامين، حيث قدم مسلسل "نجيب زاهي زركش" في السباق الرمضاني 2021، وحقق من خلاله نجاحًا واسعًا على المستوى الفني والجماهيري مع عدد من نجوم الفن أبرزهم: أنوشكا، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.