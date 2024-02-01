"التضامن" توزع 101 طرف صناعي بالبحيرة.. صور

وزعت مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة برئاسة الدكتورة فايزة زايد، أجهزة تعويضية عبارة عن 101 طرف صناعي مقدمة من إحدي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 30 يناير وحتى 1 فبراير 2024 بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالبحيرة حيث تم أخد مقاسات الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الاعاقة وتسليم الأطراف مع عمل الصيانة الدورية لها مدى الحياة بدون تحميل المواطن صاحب الطرف أية تكاليف.

وفي إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتقديم الدعم الشامل لأبنائنا من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تشجيع دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بالإهتمام الغير مسبوق للدولة المصرية بذوي الهمم بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات.

واشارت نائب المحافظ، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم، وجعل من تمكينهم ودمجهم في المجتمع أحد أولويات سياساته وبرامجه الإنمائية من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشروعات توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



