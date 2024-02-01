"القاصد" يتفقد المستشفيات الجامعية بالمنوفية و"الطوارئ" لمتابعة سير العمل

قام الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بزيارة ميدانية الي المستشفيات حيث تفقد إنتظام العمل بمستشفى الطوارئ وتابع الحالات الصحية التي تم استقبالها بالمستشفيات الجامعية خلال الأيام الماضيةومازالت تخضع للعلاج .

كما تفقد القاصد قسم الاستقبال بمستشفي الطوارئ و غرف الملاحظة وقسم الأشعة و معمل التحاليل و غرفة الإعاشة وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبي للحالات بوحدة الطوارئ و القرارات الطبية و الوضع الطبي لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

واطمأن رئيس الجامعة على توافر الأدوية و المستلزمات الطبية وتواجد جميع الأطقم الطبية و العاملين و أفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات في مواقع عملهم واستعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.في الأيام المخصصة لها لاستقبال هذه الحالات .

وأكد القاصد دعم الجامعة الكامل للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها الهام كمقدم خدمة طبية مميزة لأهالي المحافظة بالتعاون والتكامل مع محافظة المنوفية ومستشفياتها المركزية و التعليمية بهدف الإرتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.