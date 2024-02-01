سقوط 5 تجار مخدرات بينهم سيدتان بالقاهرة

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 تجار مخدرات بينهم سيدتين بحلوان والمعادى والمقطم والسلام .

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") .



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



ومجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة، ووبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.