اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهته شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية بقيادة مارسيل كولر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل الفريق بعد العودة من معسكر الإمارات الخارجي.

وخاض الأهلي معسكر خارجي بالإمارات استمر لمدة أسبوع لعب خلاله مواجهتين وديتين ضد الأخدود السعودي وحتا الإماراتي.