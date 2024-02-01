بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبو غنام الأثري ببيلا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، ضمن المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير التي تتم بالمسجد الأثري، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم البدء في إزالة مئذنة مسجد أبو غنام التي يبلغ طولها 25.25 متراً، نظراً لما كانت تُمثله من خطورة كبيرة على الأهالي، بعدما تبين وجود ميول كبير بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سم، بعد أنّ ظلت صامدة لسنوات طويلة.

وأكد نور الدين، أنّ قرار إزالة المئذنة جاء بعد أنّ تم تشكيل لجنة من وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وبالتنسيق مع المركز القومي للبحوث بالقاهرة، ورأت اللجنة أنّ المئذنة تُشكل خطورة على المُحيطين بالمسجد، لذا قرّرت إزالتها على الفور، لافتاً إلي أنّه سيتم تصميم مئذنة على نفس طراز المئذنة القديمة التي تم إزالتها.

وأوضح المحافظ، أنّ أعمال صيانة وتطوير مسجد أبو غنام الأثري ببيلا قاربت على الانتهاء، ولم يتبقي سوى أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد وبعض التشطيبات النهائية التي ستتم بالتزامن مع أعمال إحلال وتجديد المئذنة، تمهيداً لافتتاح المسجد قريباً أمام أهالي مدينة بيلا.

ومن جانبه، أشار أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى حرصه على متابعة أعمال الصيانة والتطوير التي تجري حالياً بمسجد «أبو غنام»، والاطلاع على نسب التنفيذ، منوهاً أنّه حرص على متابعة بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد الأثري، مع التشديد على تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتطوير.

وأضاف «غالي»، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، كما سيتم أيضاً تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والأسوار والبلدورات بمحيط مسجد أبو غنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد.

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