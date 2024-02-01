تركيب 70 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى أولاد صقر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري وعزب ( المسري - حماده - جاد إبراهيم - نيللي - مكرم - زنانيري) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.