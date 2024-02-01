"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسحب ضباطه من سوريا بعد الضربات الإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بسحب ضباطه من سوريا بعد الضربات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل ونقلا عن وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام سورية بأن 4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق.

يذكر أن عددا من قادة وأفراد الحرس الثوري في سوريا قتلوا منذ عام 2015، جراء هجمات إسرائيلية، وكان أحدثهم العميد رضي موسوي.

وخلال هذه الفترة نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا في إطار استراتيجية عسكرية لتقويض الوجود العسكري الإيراني هناك.