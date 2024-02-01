نادي أدب أسيوط يناقش التحول الرقمي في الأدب

نظم نادي أدب أسيوط الجديدة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة أمسية أدبية عن التحول الرقمي والرقمنة في الدراسات الأدبية ضمن باقة من الفعاليات التي يقدمها من إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وطرحت الأديبة الدكتورة هند محسن سؤالاً في بداية الجلسة الأدبية بعنوان: "هل يستطيع التحول الرقمي في الأدب أن يغني القارئ يوماً ما عن الكتاب الورقي".

وأوضح الشاعر والناقد احمد الشافعي، أهمية الكتاب الورقي وإنه حتى وفي ظل التحول وتأثيره على الأدب لا يمكن الاستغناء عن الكتاب الورقي.

وقد أبرزت الشاعرة حفيظة العطيفي أهمية ودلالات القراءة من الكتاب والتي تشعرنا أن الكاتب والقارئ شيئين لا ينفصلا عن بعضهم البعض.

بينما أوضح الأديب المسرحي درويش الأسيوطي حول أهمية التفرقة في المصطلحات المنقولة عن الغرب وأنه برغم التأثير والتأثر النص الأدبي الذي يحتوي على الإبداع هو من يستطيع المواكبة.