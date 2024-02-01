افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بعد أعمال التجديد ورفع الكفاءة، بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ قبائل الواحة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن عملية رفع كفاءة مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمه من صالة مقسمة إلى قاعة تدريب ومكان للانتظار ومكتب إدارة، مع زيادة استيعاب القاعة من 15 جهاز ومتدرب إلى 25 جهاز ومتدرب.

وتابع محافظ مطروح خلال الافتتاح المتدربين في دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technology)، مشيدا بجهود الارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي وما ينعكس من خلاله على تحسين وجودة وتيسير منظومة العمل لخدمة المواطنين وأهالي سيوة، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية من المركز، مشيرًا أن المركز مجهز للتدريب لمنحة وزارة الاتصالات معهد iTi معهد تكنولوجيا المعلومات، ويعقد به حالياً دورة في تقنيات الطاقة الشمسية لعدد 15 متدربا من شباب سيوة.

كما يعقد به خلال فترة الإجازة الصيفية تدريبات لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في مجال الحاسب الآلى وأيضا في اللغة الإنجليزية، كما يتم تدريب الموظفين بمجلس المدينة والإدارات التنفيذية على تكنولوجيا الحاسب الآلى ومواكبة تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمى.

محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسيوة

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