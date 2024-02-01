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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إنجون".. النرويج تستعد لأكبر عاصفة منذ 30 عامًا

عاصفة النرويج
عاصفة النرويج
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن النرويج تستعد لأكبر عاصفة منذ 30 عاماً، والتي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية النرويجية اسم "إنجون".

وحذر مسؤولون من أن ساحل النرويج على المحيط الأطلسي قد يشهد أقوى عاصفة منذ ثلاثة عقود، وحثوا الناس على البقاء في منازلهم.

هبت ساحل النرويج الوسطى على المحيط الأطلسي أمس الأربعاء، وحثت الناس على البقاء في منازلهم حيث حذر المسؤولون من أن البلاد قد تشهد أقوى عاصفة لها منذ ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن تضرب رياح بقوة الإعصار المنطقة حيث توقعت شركات الطيران وخطوط العبارات تعطلها.

وحذرت الشرطة من هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 126 و180 كيلومترا في الساعة (78 إلى 112 ميلا في الساعة).

إنجون النرويج أكبر عاصفة الأرصاد الجوية النرويجية