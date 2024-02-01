بعد تساقط الثلوج.. سانت كاترين ترتدي حلة بيضاء تجعلها قطعة من أوروبا

في أجواء بديعية ساحرة، اتجهت أنظار محبي الزائر الأبيض لمرتفعات جبال مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، وعلى رأسها قمة جبل سيدنا موسى، حيث يشهد في كل عام بداية من شهر يناير غطاء من الثلوج، ويكتسي باللون الأبيض، وشكلت الثلوج المتساقطة على قمم الجبال منظراً طبيعياً ماتعاً.
وجذبت مناظر تساقط الثلوج حماس الأهالي وزوار المدينة لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها، واكتست مدينة سانت كاترين، بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال والتي بدأت تتساقط أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة.
وتعد فترة الشتاء فى سانت كاترين فترة ترويج سياحي، وفى هذا التوقيت من كل عام، تكتسي مدينة سانت كاترين، بحلة بيضاء تجعلها قطعة من أوروبا، وذلك بعد هطول الأمطار الثلجية التي تغطي أجزاء متفرقة من الجبال، لتشكل لوحة بانورامية فائقة الجمال تلفت الأنظار لزائري المدينة وتجذب الآلاف من السائحين محبى وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، الأمر الذى جعل خبراء السياحة يطالبون بضرورة استثمار موسم الشتاء وسقوط الثلوج بإنشاء محطة تزلج لاجتذاب السياح.
والأمر لا يقتصر على جعل مدينة سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض فحسب ولكن أيضًا بعد ذوبان الجليد وتحوله لشلالات عبر الأودية المختلفة تسر الناظرين وتجذب اهتمام السائحين.
وتسابق أهالي المدينة وزائريها إلى الصعود إلى القمم الجبلية ومنها قمة جبل سيدنا موسى وجبل عباس باشا وغيرها من قمم الجبال؛ للاستمتاع بتساقط الثلوج والتي تشكلت في منظر طبيعي ماتع، في الوقت الذي راجت فيه مشاهد الجبل على منصات التواصل الاجتماعي والتي وثقها عدد من محبي وعشاق سانت كاترين والسائحين من مختلف الجنسيات وقاموا ببثها عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل.
وتتربّع الثلوج سنوياً على قمة "جبل موسى" خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ، وهو وجهة مثالية لمَن يرغب بقضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة، لذلك يقصده هواة الرحلات والمغامرة.
يشار إلى أن جبل سيدنا موسى هو الجبل الذي نزلت عليه الوصايا العشر على نبي الله موسى عندما كلمه الله تعالى، ولذلك سميّ باسمه. ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو 2500 مترًا.
ويعد هذا الجبل المبارك من أفضل جبال الأرض عند الله ، وقد تم ذكره في القران كما تم ذكر سيناء لأنه يقع فيها، فقد قال عنه الله (وطور سينين وهذا البلد الامين) ويوجد بالجبل كنيسة يونانية صغيرة وجامع صغير.
كما يعد جبل موسى من أشهر جبال سيناء إذ يزوره الآلاف من السياح، فالناظر من أعلي الجبل يتمكن من رؤية مشاهد جميلة لسلسلة الجبال المحيطة خاصةً في فترتي شروق وغروب الشمس، ويقع قرب جبل كاترين، والذي يوجد به دير سانت كاترين، ويحيط بالجبل مجموعة من قمم جبال جنوب سيناء.