الليلة.. قصور الثقافة تقدم معرض فن تشكيلي بدار الأوبرا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الخميس، في السابعة مساء بدار الأوبرا معرض فن تشكيلي تحت عنوان "مصر مهد الأديان" الذي ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين وهم: هبة خريبة، إيمان الحكيم، جورجيت فهمي، إيمان عبد الباقي، مارسيل فخري، إيهاب شاكر، سهير شکري، فارس أحمد فارس، أحمد الشامي، أمانی زهران، راندا الحلو، إیمان یوسف، نيرة الجمل، آية على، يونس حسن، لورنس نبيل، سوزان عادل، منة سعد، روماني سمير، أشرف عبدالقادر، هاني عبد الله مبارك، يارا مجدي، نانسی أسحق، مروه الوكيل، إیمان مرعی، نهلة فتحي، علی أمین، إيناس الهندي، أحمد جلال وسيتم تكريم الفنانين المشاركين في المعرض بتسليمهم شهادات تقدير خلال الافتتاح.