الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال اقتحـمت مقرنا بخان يونس للمرة الثالثة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحـمت مقر الهلال الأحمر في خان يونس للمرة الثالثة وأطلقت النار حول مستشفى الأمل.

وفي وقت سابق أشارت الجمعية، إلى أن هناك قصفا إسرائيليا وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وتابعت، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 بالإضافة للطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.