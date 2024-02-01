استقرار أسعار العملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وذلك قبل ساعات قليلة من تحديد مصير سعر الفائدة خلال اول اجتماع للبنك المركزي في العام الحالي، وسط حالة من ارتباك سوق الصرف بسبب كثرة التكهنات عن تحرير مرتقب لسعر الصرف.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري عند نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.41 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

بينما سجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 39.07 جنيه للشراء و39.25 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.72 جنيه للشراء و35.88 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الإستراليني في البنك المركزي المصري نحو 20.32 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.91 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري وأشهرها تداولا وإقبال (الريال السعودي، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي) بداية تداولات اليوم.

بينما سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

فيما سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.