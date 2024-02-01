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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 1فبراير 2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
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سيطرت حالة من الاستقرار علي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024،، بشكل ملحوظ فى البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك قبل ساعات قليلة من أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري فى العام الجديد 2024، اليوم الخميس لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

سجل متوسط سعر  صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم حوالي  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر  سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف  الدولار الأمريكي فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر  الدولار فى بنك الإسكندرية إلى نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف  الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان، عند نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع. 

في السوق الموازية للعملات، خرج سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء للعملات عن السيطرة رغم المحاولات الحكومية المستمرة للقضاء علي هذا السوق، ويتجاوز سعر العملة الخضراء في السوق الموازية أكثر من 65 جنيها.

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