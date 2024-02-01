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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. زوارق الاحتلال الحربية تقصف ساحل بحر النصيرات وسط القطاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن زوارق الاحتلال الحربية قصفت بشكل مكثف ساحل بحر النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت ساحل بحر مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة مواطنين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وأوضحت الطواقم الطبية أن الإصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم، كما أوضحت أن آليات الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة اليوم ساحات مستشفى الأمل بخان يونس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل ان تنسحب لاحقا، ما أدى إلى اختراق الرصاص لخمس سيارات من بينهم ثلاث سيارات إسعاف. 

أمس الأربعاء، أعلنت الصحة الفلسطينية، عن زيادة عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ليصل عددهم إلى أكثر من 26900 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر النصيرات قطاع غزة