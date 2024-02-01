فلسطين.. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل بمخيم الجديد غرب النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باسشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن الاحتلال عدة غارات في مدن فلسطينية، صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فقامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن عدة غارات عنيفة على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وقصفت محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، كما نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا على محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحي الأمل في مدينة خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة مواطنين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وأوضحت الطواقم الطبية أن الإصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم.