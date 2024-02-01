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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 300 طن سكر في حملة تموينية بمنقباد

للتصدي للتلاعب بالأسواق

ضبط ٣٠٠ طن سكر بغرض
ضبط ٣٠٠ طن سكر بغرض بيعها بالسوق السوداء بأسيوط
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شن، فجر اليوم، ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسوق بقيادة العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين وبالتنسيق  مع مركز شرطة أسيوط بقيادة المقدم عمر عبد العظيم، وذلك تزامنًا مع أزمة السكر التي تشهدها المحافظات مؤخرًا.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٠٠ طن سكر و٧٣ كرتونة سجائر بحوزة تاجر م.عبد الناصر منقباد بغرض البيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي والتلاعب بالأسعار.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر بذلك ومصادرة الكميات المضبوطة.

البيع بالسوق السوداء السلع التموينية أزمة السكر تشديد الرقابة على الاسواق