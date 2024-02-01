ضبط 300 طن سكر في حملة تموينية بمنقباد

شن، فجر اليوم، ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسوق بقيادة العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين وبالتنسيق مع مركز شرطة أسيوط بقيادة المقدم عمر عبد العظيم، وذلك تزامنًا مع أزمة السكر التي تشهدها المحافظات مؤخرًا.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٠٠ طن سكر و٧٣ كرتونة سجائر بحوزة تاجر م.عبد الناصر منقباد بغرض البيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي والتلاعب بالأسعار.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر بذلك ومصادرة الكميات المضبوطة.