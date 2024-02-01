قصف مدفعي إسرائيلي على محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحي الأمل بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا مدفعيًا على محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحي الأمل في مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، اقتحم الاحتلال قرية بيت إيبا غرب نابلس، وأفادت مصادر داخل القرية أن جيش الاحتلال اقتحم القرية بعدة آليات عسكرية وقام بمداهمة عمارة سكنية داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، في قرية سنجل شمال مدينة رام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.