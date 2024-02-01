فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين وتعتقل مواطنًا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، بـ 4 آليات عسكرية وجابت الشوارع داخل عدة أحياء في البلدة.

كما أضافت الوكالة، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة عدة منازل وفتشها وعبث بمحتوايتها، واعتقل أحد المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة منزله.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وقرى فلسطينية فاقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، بلدة فجار جنوب بيت لحم، وانتشرت قواته في عدة أماكن داخل البلدة دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي بلدة عزون وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، تجولت قوة إسرائيلية راجلة في عدة أحياء داخل بلدة عزون بعد اقتحامها، ونشر الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع قرية كفر قدوم، وداهمت عدة منازل داخل القرية.

وأضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر داخل المدينة أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.