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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبطال فيلم «أنف وثلاث عيون» يلتقطون الصور التذكارية في العرض الخاص للفيلم

صبا مبارك
صبا مبارك
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رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي يُقام في إحدى سينمات الشيخ زايد، وحرص نجوم الفيلم على التقاط الصور التذكارية خلال العرض الخاص للفيلم على الريد كاربت، وكان من أبرز الحاضرين ظافر العابدين وصبا مبارك وغيرهم من النجوم.


يشار إلى أن الفيلم من بطولة: النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

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