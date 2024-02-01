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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات على عدة مدن وقرى فلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بالآليات العسكرية بلدة فجار جنوب بيت لحم، وانتشرت قواته في عدة أماكن داخل البلدة دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي بلدة عزون وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، تجولت قوة إسرائيلية راجلة في عدة أحياء داخل بلدة عزون بعد اقتحامها، ونشر الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع قرية كفر قدوم، وداهمت عدة منازل داخل القرية. 

وأضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر داخل المدينة أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات آليلت عسكرية الحرب على غزة