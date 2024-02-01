قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة خلال اقتحام بلدة حزما

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت القنابل المضيئة خلال اقتحام بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال انتشرت في أماكن متفرقة داخل البلدة، وقامت بتمشيط محيط البلدة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ويشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت، أمس الأربعاء، ، أن طواقم الأطباء تعاملت مع 7 شهداء فلسطينيين و6 مصابين معظمهم إصابات خطيرة، وقام جيش الاحتلال باقتحام ساحة مستشفى الأمل الطبي التابعة للهلال الأحمر في قطاع غزة، وتمركزت القوات الإسرائيلية أمام البوابة الخارجية لقسم الطوارىء.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن زيادة عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ليصل عددهم إلى أكثر من 26900 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة