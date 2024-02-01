طقس المنيا.. برودة شديدة وموجة صقيع وأمطار خفيفة

تشهد محافظة المنيا حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية حيث يسود طقس بارد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة، مع انتشار السحب على جميع أنحاء المحافظة، في ظل التقلبات المناخية غير المستقرة.

وشهدت غالبية الشوارع خلو المواطنين الذين بدأوا في التزام منازلهم مع هطول الأمطار، إذ سجلت درجات الحرارة اليوم في المحافظة وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية 15 درجة للعظمى، و4 درجات للصغرى.

وتسببت الأمطار الخفيفة في الحد من سرعات السيارات بالطرق السريعة والإقليمية، وأيضا حركة المشاة بالشوارع في ظل انتشار موجة الصقيع.

وأكد بيان الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف البيان أن الطقس يكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء على معظم أنحاء البلاد، حيث تصل درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على: الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ.

كما أشارت إلى أن الأمطار قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية خلال ساعات متفرقة.

وأصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة وأن البلاد تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

كما وجه المحافظ بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من نشاط للرياح وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.