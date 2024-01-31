الأهلي يعلن قيد وسام أبو علي و6 ناشئين في القائمة الأفريقية

أعلن النادي الأهلي رسميا قيد الصفقات الجديدة، وعدد من اللاعبين الشباب في القائمة الأفريقية استعدادا لاستكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، و6 ناشئين هم: حازم جمال - وإسلام عبدالله- وإبراهيم عبدالحكيم- ويوسف عبد الحفيظ- ومصطفى أبوالخير - ومحمد عبدالله بالقائمة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.