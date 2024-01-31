"حياة كريمة بالمنيا" ترسم البهجة على أهالي قرية شارونة

مشروعات عملاقه شيدتها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" في أكثر من 294 قرية على مستوى 7 مراكز على مستوى محافظة المنيا، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والمدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات المهمة والحيوية التي غيرت شكل الحياة واضفت حاله من السعادة والفرحه على المواطنين.

وكان لقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا نصيب كبير من تلك المشروعات، والتى غيرت واقع القرية ورسمت البهجة على وجوة ابناءها، واشاد ابناء القرية بالمشروعات المنفذة والتى رفعت المعاناة عن اهالى القرية.

وقال "محمد عبدالله "احد ابناء القرية " ظللنا سنوات طويلة نطالب بمجمع طبى لخدمة أهالى القرية، خاصة أننا كنا نتكبد المشقة فى الوصول بالمرضى إلى المركز فكنا نضطر إلى توفير سيارة خاصة للوصول بالمريض إلى المستشفى، وكانت معاناة كبيرة خاصة فى الليل فقد كانت رحلة البحث عن وسيلة مواصلات بها مشقه كبيرة هذا إلى جانب الأرهاق المادى، لكن اليوم ومع بدء العمل بمشروعات تطوير الوحدات الصحية بالقرى ضمن مشروعات حياه كريمة، تحول الحلم حقيقة وأصبحت الخدمة داخل القرى ولم نعد فى حاجة للذهاب إلى المركز للحصول على الخدمة العلاجية.

فيما قال "الحاج عبد الحليم " أحد اهالى قرية شارونة، أن الأمر لا يتوقف عند ذلك فى المشروعات بل هناك مشروعات متنوعه خلاف محطة المعالجة ومن بين تلك المشروعات محطة رفع الصرف الصحى الفرعية، وكذلك المركز الطبى الذى يقع على مساحة 2500 متر، إلى جانب مركز تنمية الأسرة والطفل أيضا يوجد مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجى ومجمع الخدمات الزراعى.

وأكد عبد الحليم أن كل تلك المشروعات تخدم جميع القطاعات سواء فى الصحة او المياه او الطرق او المزارعين والتى سوف ترفع عن كاهلهم أعباء مالية كانت تمثل عائق كبير فى قضاء احتياجاتهم لكن اليوم ومع خروج تلك المشروعات للنور تتحول القرية فى مركز مغاغة إلى مدينة تتوافر فيها كافة الخدمات التى يحتاج اليها المواطنين.

هذا وكان لقرية شارونة نصيب كبير من المشروعات الخدمية منها تنفيذ المجمع الزراعى بجزيرة شارونة والمقام على مساحة 350 مترا وبتكلفة 5 ملايين جنيه وتطوير الوحدة الصحية بقرية شارونة بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه كما يتم إنشاء مدرسة شارونة 4 والأعمال الإنشائية لمدرسة شارونة 2 بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه وإنشاء مكتب تموين شارونة ومدرسة الفصل الواحد.

كما تم إنشاء مجمع خدمات شارونة بتكلفة 10 ملايين وسيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون (المركز التكنولوجى ،التضامن الاجتماعى، البريد، التموين ،السجل المدنى، الشهر العقارى، المجلس الشعبى المحلى )، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات كما يتم إنشاء محطة معالجة شارونة.

بالإضافة الى محطة المعالجة الثلاثية بقرية شارونة التى تقام على مساحة 9 أفدنة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف لتر / ثانية وبنسبة تنفيذ تصل إلى 80% تقريبا وسوف يكون لتلك المحطة دور كبير لخدمة ابناء 4 قرى وليس قرية واحدة وهم جزيرة شارونة وأولاد الشيخ وزاوية الجدامى وشارونة.